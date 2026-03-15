Multado con 100 euros por tener un accidente, señaliza con la baliza v-16 correctamente, pero no colocar la v-13: la Guardia Civil refuerza la vigilancia de cara a Semana Santa

Seguro que son millones los que tienen apuntados en el calendario la fecha: vacaciones de Semana Santa: Y es que abril comienza con aire de primavera y los festivos de este esperado macropuente, que supone la antesala de las esperadísimas vacaciones de verano.

Destino a la costa, al interior, montaña, Madrid o Barcelona. La Dirección General de Tráfico espera que durante el inicio y el final de la semana se produzcan millones desplazamientos por todo el país. Por ello, si vas a coger el coche debes extremar la precaución.

Para velar por la seguridad de los usuarios, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha puesto en marcha este viernes 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas dentro del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en vías convencionales y de alta ocupación previstos para 2025. De estos, ya se han puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, los nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. En el caso de Asturias, se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C).

Pero, además, también es la primera gran campaña de la DGT en la que está vigente la baliza v-16-. Y, ojo. Hay que llevarla en el coche, tal y como indica la norma y ha recalcado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado. Por lo tanto, si el coche se te avería en una vía interurbana y no dispones de la baliza V-16 para señalizar tu vehículo, vas a recibir una multa de 80 euros. Pero, mucho ojo, también puedes recibir otras de 100 euros si no llevas la señal V-13 y estás dentro del periodo obligatorio de su uso. Esta señal no es otra que la 'L' obligatoria para los conductores noveles. Más de un tercio de los conductores noveles reconocen que se sienten inseguros al volante, así lo dice el informe sobre formación vial del Observatorio Español de Conductores DUCIT. Esta inseguridad al volante aumenta el riesgo de sufrir un accidente y, por otro lado, puede llevar a cometer infracciones.

Como explican desde RACE, hay multas de tráfico típicas de las que no se salvan algunos conductores noveles. La primera tiene que ver con la señal V-13 de conductor novel, conocida popularmente como la ‘L’, que deben llevar los conductores durante su primer año con el carnet de conducir para alertar a los demás de su proceso de aprendizaje y de falta de experiencia. La ley te obliga a situarla en la parte posterior izquierda del vehículo, en un sitio visible (no vale que la lleves tumbada en la bandeja trasera). Si no lo cumples, estarás cometiendo una infracción leve castigada con una multa de 100 euros.

Si tienes más de un año del carnet de conducir y conduces con la ‘L’, también podrías recibir una multa de 100 euros porque estarías haciendo creer al resto de conductores que eres inexperto novel cuando realmente no lo eres. Esta situación se suele producir, sobre todo, en el caso de conductores que comparten el mismo coche, como entre padres e hijos o entre hermanos, por lo que, si es tu caso, acuérdate de quitarla o ponerla, según corresponda.