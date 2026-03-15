Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar correctamente la baliza v-16, pero no abrir la guantera: la Guardia Ciivl vigila ante las vacaciones de Semana Santa

En unas semanas comenzarán para millones de españoles las esperadas (y deseadas) vacaciones de Semana Santa. El primer macropuente antes del verano. Por ello, no es de extrañar que abril arranque con multitud de desplazamientos por carreteras de aquellos usuarios que se van de su residencia actual para desconectar en otro lugar, ya sea interior, montaña, o costa.

Unas vacaciones que llega con el uso obligatorio de la baliza v-16, que, como ya sabrás, sustituye a los clásicos triángulos en caso de inmovilización de vehículo en la calzada. A partir de dicha fecha, este dispositivo luminoso y conectado será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. Por ello, a partir de ahora, la normativa española únicamente reconoce la baliza V-16 conectada como medio para la señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026. En este sentido, es preciso recordar que la sustitución de los triángulos está justificada por motivos de seguridad vial, al considerar el riesgo de atropello que supone la colocación de los triángulos por tener que andar, al menos, 100 metros por la calzada sin que haya garantía de que se mantengan en su sitio una vez colocados.

Podrán utilizar los triángulos aquellos vehículos matriculados en otros países que circulen por nuestro país en calidad de circulación internacional..

Así que si tienes una avería en una carretera interurbana y no señalizas con esta baliza, te enfrentas a una sanción. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", señalaba el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero. La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. ¿Qué pasa con el chaleco reflectante? El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Por ello, carecer de chaleco reflectante en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros. Una prenda que se puede encontrar por precios de entre 5 a 7 euros en Amazon o tiendas especializadas de motor.