Multado con 200 euros por sufrir un pinchazo, colocar correctamente la baliza v-16, pero no tener el sustituto temporal en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia antes de Semana Santa

Preparar el itinerario, cargar el coche, calcular cada cuánto tiempo vas a repostar o dónde quieres parar... Quedan unos pocos días para que se produzca el primero de los mayores grandes desplazamientos del año. Y el motivo no puede ser otro que la celebración de las vacaciones de Semana Santa. Relax en la costa si el tiempo acompaña, escaparse a la montaña, disfrutar de las procesiones... Son muchos los planes y más aún las alternativas de dónde disfrutarlos.

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) espera que entre finales de marzo y primeros se produzcan millones de desplazamientos por toda la geografía nacional, siendo las zonas más 'afectadas' las grandes urbes como Madrid o Barcelona.

Se trata de unas vacaciones que vienen con una novedad en lo que al mundo del motor se refiere. Y es que es la primera gran Operación salida en la que es obligatorio el uso de la baliza v-16. Este aparato que tanta polémica ha generado desde su obligatoriedad a primeros de año, se ha convertido en un indispensable para viajar.

Pero esta baliza no es el único elemento obligatorio que debemos llevar en el coche. Hay otra que pasa inadvertido para los conductores. Se trata de sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta ( que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.