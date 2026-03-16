La DGT se pone seria con los nuevos radares que reducen la velocidad: 100 kilómetros en autovía y nuevos controladores de tramo
De esta manera, se reduce el tramo e la autovía controlado de 120 km/h a 100
Quedan apenas 4 días para que llegue la primavera y apenas 15 para que comiencen las vacaciones de Semana Santa. A la costa, a la montaña, a ver procesiones, hacer turismo o, simplemente, una escapada para desconectar. Los planes son muchos y eso es lo mejor.
La Dirección General de Tráfico (DGT) espera que en esos días se produzcan millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Por ello, es muy importante preparar con calma el itinerario, viajar con calma y sin prisa y, sobre todo, respetar todas las normas de tráfico, ya no solo por nuestra seguridad, sino por la del resto. Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.
Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.
Pero si vas a viajar a zonas como Cataluña, debes tener en cuenta la existencia de un nuevo cinemómetro que controla la velocidad en tramos determinados. En una autovía española, que tiene un límite de 120 km/h, la pérdida de puntos por exceso de velocidad es de 2 puntos si superas el límite entre 21 y 30 km/h (es decir, hasta 150 km/h), 4 puntos si vas entre 31 y 40 km/h (hasta 160 km/h), y 6 puntos si superas el límite entre 41 y 50 km/h (hasta 170 km/h). Superar el límite en más de 50 km/h (a partir de 171 km/h) se considera una infracción muy grave con una sanción de 600 euros y 6 puntos.
No obstante, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que el Departamento de Interior considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo e la autovía controlado de 120 km/h a 100.
¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial.
Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat. De momento, la AP-7 es la única vía española en contar con este sistema, aunque no se descarta que llegue a otros puntos de las carreteras nacionales.
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