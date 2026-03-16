Multado con 200 euros tras tener un accidente y poner la baliza v-16 pero no tener conectado este dispositivo de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

La baliza V-16 conectada a la DGT se ha convertido en obligatoria desde el pasado 1 de enero. Cuando tengamos un accidente o una avería, debemos encenderla y fijarla en la parte alta del coche, sin necesidad de salir de él. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros dispositivos de seguridad que, de no estar conectados, podrían suponernos una multa de 200 euros. Además, la Guardia Civil está extremando la vigilancia de cara a la Semana Santa.

Por eso, y porque la seguridad es lo primero, debemos saber que siempre que estemos con el coche en movimiento debemos de tener abrochado el cinturón de seguridad. Éste es uno de los dispositivos de seguridad fundamentales para el conductor y el resto de ocupantes del vehículo, a pesar de algunos primen la comodidad a la seguridad.

Un control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Pero no solo eso, y es que si no queremos que nos multen con 200 euros, debemos garantizar que todos los cinturones de seguridad del coche se pueden abrochar, aunque en ese momento no tengan ocupantes en los asientos.

De hecho, es por esta razón que cuando vas a llevar tu coche a la revisión de la ITV te piden que por favor abroches todos los cinturones de seguridad del coche y los técnicos de la ITV comprueban si funcionan o no, para recomendarte su sustitución en caso contrario.

Asimismo, como asegura la DGT: "No se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento. El conductor es responsable (con la correspondiente retirada de puntos) si algún niño viaja sin SRI (Sistema de retención infantil)".

Tráfico

Recuerdan desde Tráfico que "uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad. En ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco".