Multado con 200 euros por tener una avería, colocar la baliza v-16, pero no activar la otra luz de emergencia obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia a las puertas de Semana Santa

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ella se esperan miles de desplazamientos por carretera. Aunque las cifras definitivas de la Dirección General de Tráfico (DGT) suelen publicarse pocos días antes del periodo vacacional (en esta ocasión, la primera semana de abril), las previsiones indican que se mantendrán o superarán los niveles de años anteriores. Esto son más de 16 millones de viajes de largo recorrido.

Con motivo de ello, la Guardia Civil extremará la vigilancia en las carreteras de todo el país con una novedad respecto a años anteriores: ahora se controlará que todos los vehículos lleven la nueva baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero. No llevarla o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, la misma que para los antiguos triángulos.

El chaleco

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir y con cuantías aún mucho mayores. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), hay que llevar también el chaleco reflectante. Carecer de él o no ponerlo en caso de avería puede acarrear una sanción de entre 80 y 200 euros.

Luces de emergencia

Y hay más: en caso de avería o accidente, hay que activar las otras luces de emergencia obligatorias. Nos referimos a los cuatro intermitentes de toda la vida o los warning. No ponerlos se considera una infracción grave, sancionable con hasta 200 euros.

La pegatina v-19

Además de todo lo anterior hay que llevar un kit antipinchazos homologado o una rueda de repuesto, y tener en regla el permiso de conducir y la tarjeta de inspección técnica. Junto a ello está también la pegatina de la ITV, conocido técnicamente como distintivo v-19. Tal y como explican desde RACE, "en teoría, cuando pasaste la ITV te dieron la pegatina de la ITV en un color llamativo y la tuviste que colocar en la parte superior derecha del parabrisas. Si no lo hiciste, que sepas que te estás jugando una multa de 80 a 100 euros. Recuerda que la pegatina es solo orientativa, ya que indica el mes y el año, pero no el día concreto en el que te caduca la ITV. Recuerda que la multa por no tener la ITV asciende hasta los 200 euros".