Multado con 200 euros por tener este dispositivo conectado en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

Se acerca la Semana Santa y la Guardia Civil está extremando la vigilancia de cara a estas fechas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos al frente del volante porque nos podemos exponer a una multa de 200 euros por tener este dispositivo conectado al coche.

Y es que todos sabemos que, cuando estamos conduciendo, no podemos utilizar el móvil si no es a través de manos libres del coche, que nos permite hablar con nuestro interlocutor sin que nada nos distraiga al volante.

Un agente en un control de tráfico. / Guardia Civil

De hecho, conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de 6 puntos, así que mejor dejarlo donde está.

Sin embargo, no todos los coches disponen de manos libres, y algunos piensan que podemos utilizar los auriculares inalámbricos para esta función. Sin embargo, esto también está prohibido dentro del coche, aunque solo llevamos un auricular conectado.

Multas

Esta infracción supone una multa de 200 euros y la pérdida de 3 a 6 puntos del carné de conducir. Desde la Dirección General de Tráfico señalan que "la cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención", con lo que es un motivo más que convincente para multar a alguien por incumplir la norma.