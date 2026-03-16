Multado con 500 euros tras tener un accidente y poner la baliza v-16 pero no haber tenido en cuenta esta señal: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

La baliza v-16 conectada a la DGT es obligatoria desde el pasado 1 de enero y tiene que colocarse siempre que tengamos un accidente o una avería. Pero eso no nos exime de cumplir el resto de normas de tráfico, y hay una que podría multarnos con 500 euros por no haber tenido en cuenta esta señal.

Y es que hay que tener en cuenta que no podemos conducir con nuestro vehículo por todos los carriles, por ejemplo, están los carriles BUS, que suelen estar en las grandes ciudades por los que solo pueden pasar los vehículos de transporte de viajeros públicos, como autobuses y taxis. Carriles que suelen estar señalizados con una señal vertical, así como en el propio carril.

Un control de tráfico. / Guardia Civil

Sin embargo, hay conductores que creen que ellos también pueden circular por estos carriles, sobre todo cuando los carriles tradicionales están llenos de coches. Pero no, meternos en uno de ellos es una infracción que está castigada con multas de hasta 500 euros. Además, podemos provocar un accidente y la baliza v-16 no nos exime de nada.

Disgusto

Así que ya lo sabes, cuando conduzcas, hazlo por el carril que está destinado a los coches y te evitarás más de un disgusto.