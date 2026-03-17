Multado con 200 euros un conductor de autocaravana por llevar la baliza v-16 pero no colocar la v-19: la nueva norma la DGT es clara y la Guardia Civil ya vigila de cara a Semana Santa
Controles cada seis meses
La Dirección General de Tráfico (DGT) comunicó este lunes que ha revisado la normativa sobre autocaravanas para adaptarla al fuerte crecimiento de este tipo de vehículos en España, cuyo número se ha triplicado en la última década, al pasar de poco más de 48.000 en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad.
La nueva instrucción introduce cambios en materia de inspecciones técnicas, uso de las vías urbanas y señalización específica para estos vehículos. La instrucción PROT 2026/04 sustituye a la aprobada en 2023 con el objetivo de "incorporar novedades normativas, adaptar su contenido a los criterios establecidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica y clarificar la aplicación de la normativa estatal en relación con las ordenanzas municipales, conforme a la interpretación fijada por el Tribunal Supremo", informó la DGT.
Entre las principales novedades, Tráfico precisa los plazos de inspección técnica, que varían según el tipo de vehículo. Las autocaravanas estarán exentas de ITV hasta los cuatro años, deberán pasarla cada dos años hasta los diez y de forma anual a partir de esa antigüedad, mientras que los furgones vivienda deberán someterse a inspección anual hasta los diez años y semestral desde entonces.
La instrucción también aclara que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, aunque deberán respetar las limitaciones que puedan establecer los ayuntamientos en sus ordenanzas, incluida la prohibición de acampar fuera de las zonas autorizadas, con el fin "de garantizar la seguridad vial, la fluidez del tráfico y el uso adecuado del espacio público".
Quedan unas pocas semanas para el inicio de las vacaciones de la Semana Santa y la DGT prevé millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Por ello, muchos propietarios de autocaravanas y furgonetas camper viajarán para aprovechar la comodidad que aportan estas 'casas' rodantes. Eso sí, los conductores deben recordar que es obligatorio el uso de la baliza v-16 en caso de accidente en vía interurbana. ¿También en autocaravanas? "Están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre", explican desde la DGT .
Para colocarla, la baliza V-16 suele venir con un imán potente que permite adherirse a superficies metálicas. Si el vehículo tiene una carrocería de aluminio o un techo de cristal, es posible que no se adhiera con la misma fuerza que en las superficies de acero. Para este tipo de casos, sería aconsejable adquirir un dispositivo que venga dotado de soporte con ventosa u otro tipo de sujeción. Es importante consultar las instrucciones del fabricante de la baliza V-16 para determinar la mejor forma de montaje y aseguramiento en diferentes tipos de vehículos. Si el dispositivo adquirido no dispone de dichos accesorios, podría colocarse en el arco del chasis o en el panel de la puerta del conductor, siempre intentando que quede situado en la parte más alta posible y lo más horizontal posible respecto del suelo.
La multa por no usar este dispositivo asciende a 80 euros. Y, mucho ojo, si abandonas tu vehículo sin chaleco reflectante, pese al haber colocado el dispositivo en el capó, la sanción llega a los 200 euros. Y la multa por ITV caducada o desfavorable en autocaravanas oscilan entre 200 euros y 500, según la gravedad, sin pérdida de puntos. Circular con la ITV caducada o con defectos graves conlleva 200 euros (100 con pronto pago), mientras que circular con ITV negativa se sanciona con 500 euros.
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado con 100 euros por tener un accidente, señaliza con la baliza v-16 correctamente, pero no colocar la v-13: la Guardia Civil refuerza la vigilancia de cara a Semana Santa
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo