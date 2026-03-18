La DGT aclara, tras la llegada de la baliza v-16, la señal v-7: " Distintivo de nacionalidad española" y multas de 80 euros
La DGT prevé millones de desplazamientos en Semana Santa, por lo que debes conocer la nueva normativa si no quieres ser multado
Llega el puente de Semana Santa. Sí, aunque no lo parezca, quedan menos de 15 días para disfrutar de ese gran descanso que sirve de antesala para muchos para las vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) espera que se produzcan millones de desplazamientos a zonas de costa, al sur de España y, en general, por la mayoría de carreteras principales del país.
Además, es la primera vez que se produce una operación salida con la obligatoriedad del uso de la baliza v-16. Para quien todavía no losepa, "están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998". Es válida en todo el territorio nacional y obligatoria desde el 1 de enero de 2026. Desde la plataforma de vehículo conectado se remitirá a los organismos competentes en materia de tráfico (DGT, Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y Servei Catalá), las coordenadas del vehículo accidentado para que puedan informar al resto de vehículos que estén circulando por la zona en ese momento. ¿Y fuera de España? STal y como explican desde la DGT, la baliza puede ser usada fuera de España. Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Esto significa que, cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado Convenio, estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro V-16 conectado. Igualmente, y tomando como referencia lo dispuesto en la citada Convención, aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y que circulen por España en situación de circulación internacional, se considerará que cumplen con la normativa si portan los triángulos de preseñalización o cualquier otro dispositivo similar implementado en el país de origen.
Por lo tanto, si viajas debes llevar en tu guantera la baliza v-16 y en caso de avería colocarle sobre el capó de tu coche hasta que llegue la asistencia. En caso de que la Guardia Civl compruebe que no la has colocado durante una incidencia, puedes recibir una multa de 80 euros.
Pero, más allá de la v-16, existen otras señales con la etiqueta "v", que puede ser sorprendentes para el conuctor. Una de las más desconocidas es la señal v-7, que también es el "distintivo de nacionalidad española". "No es obligatoria para vehículos matriculados en España con la bandera europea y la sigla «E» en la matrícula. Se utiliza en otros casos para identificar la nacionalidad del vehículo".
Esta etiqueta se veía a menudo hace unos años, pero desde la llegada de las matrículas de cuatro digitos y tres letras, la letra "E" ya aparece en esta placa, por lo que este tipo de señalización ha quedado obsoleta.
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