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La DGT instala el nuevo radar a petición vecinal: "Con el objetivo de reforzar el cumplimiento de los límites establecidos"

Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas

Imagen de los controles que La Guardia Civil de Tráfico

Imagen de los controles que La Guardia Civil de Tráfico / J.L. PINO / EFE

Manuel Riu

Queda poco para las vacaciones de Semana Santa. Viajes a la playa, en busca de procesiones, a la montaña o, simplemente, coger el coche y desconectar.

Para velar por la seguridad de los conductores, Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia

La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid ha trasladado en un oficio a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (ACUSVAL) que la Dirección General de Tráfico (DGT) instalará un dispositivo de control de velocidad (radar) en el tramo de la A-4 que discurre por la localidad.

Así ha respondido el ente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a una petición efectuada hace unos meses por esta asociación, que solicitó que se ejecutaran nuevas medidas para reducir la siniestralidad en el tramo del kilómetro 26 al 30 de esta vía a su paso por la localidad de Valdemoro.

Desde esta asociación llevan meses denunciando la alta siniestralidad que desde hace años se viene registrando en el citado tramo, una zona en la que existen "curvas pronunciadas y un peralte también muy pronunciado", en el que han proliferado los accidentes en los últimos años.

En una primera respuesta, la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid se comprometió a llevar a cabo un "estudio y análisis de las posibles soluciones para proceder a implantar las que sean adecuadas para mejorar la seguridad vial de la zona".

Ahora, en un nuevo oficio, al que ha tenido acceso EFE, confirman la instalación de un radar, aunque no han detallado cuál será el punto kilométrico exacto donde se pondrá el citado radar ni si será en ambos sentidos de la circulación o sólo en uno.

Desde el Ministerio trasladan que, después de analizar las condiciones de seguridad vial existentes en dicho tramo, consideran "conveniente promover medidas adicionales de control de velocidad, al identificarse este factor como uno de los elementos con mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes en el tramo analizado".

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Por ello, han solicitado a la DGT que instale "un dispositivo de control de velocidad (radar), con el objetivo de reforzar el cumplimiento de los límites establecidos y contribuir a la reducción del riesgo de siniestros"

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