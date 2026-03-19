La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel oficial: hasta 500 euros de multa por no llevarlo
Desde el 1 de enero de 2026, la DGT exige la baliza V-16 en los vehículos españoles, cuya falta se sanciona con una multa de 80 euros, a diferencia de los coches extranjeros
Los agentes de la Guardia Civil supervisan no solo el cumplimiento de las normas de tráfico por parte de los conductores mientras están en movimiento, sino también otros aspectos, como la documentación en la guantera.
Es crucial que este espacio contenga un documento oficial, ya que su ausencia puede conllevar una multa de hasta 500 euros.
Es importante tener en cuenta varios requisitos antes de conducir, incluyendo la vigencia del permiso de conducir y la correcta aseguración del vehículo. Además, la guantera debe incluir documentos oficiales como el permiso de circulación y el certificado de la Inspección Técnica de Vehículos.
Durante un control rutinario, un Guardia Civil de Tráfico tiene la facultad de solicitar esta documentación, y la falta de la misma puede resultar en una sanción económica.
A partir del 1 de enero de 2026, también es obligatorio llevar una baliza v-16 conectada con la DGT, que sustituye a los triángulos de emergencia; no contar con este dispositivo puede resultar en una multa de 80 euros.
Aunque se comunicó que no se aplicarían sanciones de inmediato, ya ha transcurrido un período adecuado para que se inicien las multas.
Vehículos
Es importante destacar que todos los vehículos españoles están obligados a llevar la baliza v-16; en contraste, los vehículos extranjeros no tienen esta obligación, puesto que deben seguir las normativas de su país de origen.
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