Multado con 200 euros un conductor que llevaba la baliza v-16 pero no respetar esta señal internacional: la Guardia Civil extrema su vigilancia de cara a la Semana Santa
Desde el pasado 1 de enero, la baliza V-16 es obligatoria, pero la DGT insiste en que el respeto a las señales, como el STOP, es fundamental para evitar accidentes y multas de 200 euros
La baliza v-16 conectada con la Dirección General de Tráfico (DGT) es obligatoria en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, llevar este dispositivo de seguridad no te hace inmune a cumplir el resto de normas de tráfico, como la señal internacional que todos los conductores conocen y que te puede acarrear una multa de 200 euros. Y ojo, porque la Guardia Civil está extremando la vigilancia de cara a la campaña de Semana Santa.
Y es que dentro del reglamento de conducción hay una señal internacional que se conoce en todo el mundo como es la señal de STOP. Esta señal obliga a todos los conductores a parar su vehículo y puede estar colocada de forma vertical, como horizontal. Sin embargo, algunos conductores la confunden con el ceda el paso, que no siempre obliga a parar, y claro, al no detenerse, puede supone una multa de 200 euros.
Accidentalidad
Sin embargo, desde la DGT insisten en que "Ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial", de ahí la necesidad de cumplir con el reglamento de conducción.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos