La Guardia Civil vigila las guanteras en busca de este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa por no tenerlo encima
No podemos dejar nada sin mirar antes de coger el coche
Si circulas por la carretera conviene revisar la guantera antes de arrancar. La Guardia Civil está intensificando la vigilancia sobre la documentación obligatoria, y olvidar un papel fundamental podría costarte una multa de 200 euros.
El control de la ITV
Es imprescindible contar con la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla. Este documento certifica que el coche ha superado las revisiones de seguridad necesarias para circular. Al tratarse de una infracción grave, no portarlo o tener la inspección caducada conlleva la mencionada sanción económica.
Otros documentos esenciales
Además de la ITV, todo conductor debe llevar siempre consigo:
- El permiso de circulación del vehículo.
- Su carnet de conducir en vigor.
La novedad de 2026: La baliza V-16
Recuerda que, desde enero de este año, los tradicionales triángulos de emergencia han pasado a la historia. Ahora es obligatorio llevar en la guantera la baliza V-16 conectada con la DGT. Este dispositivo geolocalizado es el único sistema legal para señalizar incidentes en la vía, sustituyendo definitivamente a los antiguos elementos de señalización.
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