Multado con 400 euros en el coche tras la novedad aprobada por el BOE: vigilancia extrema en la parte trasera de los coches asturianos se cara a Semana Santa

Llega la primavera, la época del buen tiempo, las escapadas y disfrutar del aire libre. Por ello que cada vez son más los conductores que necesitan más espacios en sus vehículos para desplazarse, por lo que instalan en la parte trasera sistemas para poder ampliar la carga,

Y es que cada vez son más los vehículos que cuentan con una bola para enganchar un remolque o caravana. Es algo muy habitual que desde la DGT permiten instalar en los coches. Eso sí, siempre y cuando se respete el cómo hacerlo dado que te pueden sancionar si la bola no esté homologada correctamente. Como es lógico, se necesita una instalación concreta de esta bola (en taller) y no vale una modificación cualquiera. En la ITV revisarán que la instalación haya sido en un taller autorizado y que la bola esté homologada. En caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de hasta 400 euros. Los documentos que debes tener en tu coche para evitar esta multa son el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller.

Además, debes tener mucho cuidado con no tapar la matrícula de tu coche. Este indicativo debe verse correctamente, para que tu vehículo pueda ser identificado sin problema en caso de que sea necesario. Por ello, no puedes taparla con ningún elemento, y menos aún ocultarla de manera intencionada.

Si llevas un remolque o simplemente la bola que lo sujeta, debes estar seguro de que la matrícula se puede leer perfectamente, porque, en caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de 200 euros al ser este accesorio “un obstáculo de visualización de la matrícula. Tras la entrada en vigor de la nueva ley conocida como anti tuneo de la que tanto se ha hablado, la instalación de la bola del remolque en el vehículo se considera una reforma de importancia y como tal debe de seguir los trámites previstos para legalizarse: certificado del taller instalador, la homologación del enganche y un informe de conformidad que normalmente se consigue a través del concesionario del vehículo. Debido a que finalmente hace falta el informe de conformidad de la casa son muchos los que optan por realizar la instalación en el propio concesionario y ahorrar trámites y papeleos, ya que se le dará todo junto allí. No obstante en ocasiones puede ser algo más caro que hacerlo en el taller habitual. Una vez hecho esto se pasa la ITV y la reforma se incluyen en la ficha técnica, explican desde itv.com. “Hay dos tipos básicos de enganche para el remolque: el que tiene una estructura fija que no se puede desmontar, y aquel que tiene una parte fija y otra móvil. Este hecho ha traído varias polémicas, ya que parece que muchos usuarios e incluso algunos agentes no tienen muy claro como afecta la normativa a estas últimas. Se ha llegado incluso a detener al usuario y multarlo por conducir su vehículo con el enganche puesto cuando no llevan remolque, siendo este desmontable. El motivo que se les da es que el enganche dificulta parcialmente la visión de la matrícula del coche. Sin embargo, ninguna de estas denuncias ha prosperado tras ser reclamadas porque carecen de base legal”, aseguran.

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos es muy claro en este asunto, sobre todo en su artículo 12, referido a las pruebas de inspección.

Durante el pasado año 2024, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14 por ciento respecto de las denuncias formuladas en 2023 (5.148.667), y una recaudación de 539.985.552 euros. El exceso de velocidad sigue liderando el ranking de sanciones, con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. De ellas, 1.075.272 corresponden a multas por radares móviles, que suben un 22,31 por ciento.

Noticias relacionadas

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, un 6 por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936. Y mientras baja el número de conductores ebrios –de 2.288 a 2.238–o drogados –de 1.396 a 1.357–, suben aquellos sorprendidos conduciendo de forma negligente –un 17,78 por ciento– y las conducciones temerarias, que pasan de 228 a 247. Y también aumentan las denuncias por sistemas de retención infantil inadecuada o por no llevar el casco reglamentario, 102 casos, frente a los 96 del año anterior.