Multado con 200 euros por no cumplir la nueva señal del rombo blanco y fondo azul que ya está en las carreteras españolas

La Dirección General de Tráfico (DGT) publicó el pasado mes de enero una resolución estableciendo medidas especiales de regulación de tráfico para el año 2026. Uno de los principales cambios es el referido a la regulación más eficiente de los carriles reservados para la circulación de vehículo con alta ocupación (VAO), que tienen como señal de tráfico un rombo blanco con fondo azul.

¿En qué consisten? Son "aquellos que permiten circular por dicho carril cuando el número mínimo de ocupantes por vehículo sea de dos, incluido el conductor, quedando limitada su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables". Los camiones, así como los ciclomotores tienen prohibida su circulación por dichos carriles.

Los cambios

Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podían circular por los carriles VAO, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor. La nueva resolución, en cambio, prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión, de manera que el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles.

Una autopista / LNE

Petición del Defensor del Pueblo

La adopción de esta medida, detalla la DGT, se hará "de forma progresiva y en función del tráfico y de las necesidades de cada uno de los carriles VAO". El cambio, según Tráfico, responde tanto a la demanda de los conductores como a las peticiones de las empresas de transporte público. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta a la regularidad y puntualizadad del servicio, "desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios que optan por el transporte público". En los últimos años se constató un incremento de turismo que ha derivado en retenciones recurrentes en estos carriles.

Con esta medida, la DGT "refuerza el principio de que los carriles reservados deben cumplir su finalidad especial: priorizar el transporte colectivo y los vehículos de alta ocupación". Los carriles VAO se sitúan en distintos puntos del país.

¿Dónde se ubican?

En concreto, en la Comunidad de Madrid están en tramos de las autovías A-6 y A-2 (que entrará en funcionamiento a lo largo del año); en la provincia de Granada, en la carretera GR-3211 entre Granada y La Zubia; en la provincia de Sevilla, tanto en el Puente de la Señorita entre Sevilla y Camas como en la carretera A-8057 entre Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache; en la provincia de Málaga, en accesos vinculados a la A-357 y a la A-7056 hacia el Parque Tecnológico de Andalucía; en Mallorca, cuando finalicen las obras de infraestructura, en la autovía Ma-19 de acceso a la ciudad de Palma; y en la provincia de Valencia, en la autovía V-21 entre Albuixech y Alboraya.

No cumplir con las nuevas normas para los carriles VAO conlleva multas de hasta 200 euros para aquellos conductores que circulen por ellos. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la Guardia Civil intensificará los controles para vigilar estas y otras maniobras.