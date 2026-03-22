La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del documento: hasta 500 euros de multa por no llevarlo en el coche
Hay que tenerlo todo en cuenta
Aunque solemos pensar que las multas solo llegan por excesos de velocidad o estacionamientos indebidos, la Guardia Civil mantiene una vigilancia férrea sobre otro aspecto crucial: la documentación del vehículo. Circular sin los papeles en regla no es un descuido menor; las sanciones por este motivo pueden ascender hasta los 500 euros.
Para evitar contratiempos en cualquier control rutinario, es obligatorio llevar a bordo los siguientes documentos (ya sean originales o compulsados):
- Permiso de Circulación.
- Tarjeta de la ITV (acompañada de su informe de inspección vigente).
La nueva exigencia: Baliza V-16 conectada
Desde el 1 de enero de 2026, el equipamiento obligatorio ha dado un salto tecnológico. La baliza V-16 con conexión a la DGT se ha convertido en un elemento indispensable, sustituyendo de forma definitiva a los clásicos triángulos de emergencia.
Nota importante: Esta normativa se aplica exclusivamente a los vehículos matriculados en España. Los coches con matrícula extranjera no están obligados a portarla, ya que se rigen por la legislación vial de sus países de procedencia.
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