La Guardia Civil revisará las guanteras de los coches buscando este objeto, que si no lo tienes te pondrá una multa de entre 601 y 3.005 euros
La importancia de cumplir con las normas de tráfico
Antes de coger el coche tenemos que preguntarnos si tenemos encima todo lo necesario. Y es que la Guardia Civil revisará las guanteras de los coches buscando este objeto, que si no lo tienes te pondrá una multa de entre 601 y 3.005 euros.
Y es que durante un control de tráfico, los agentes pueden revisar la guantera para ver si tenemos todo lo necesario, así como asegurarse de que no tenemos cosas prohibidas. Por ejemplo, no podemos llevar en la guantera ningún arma blanca o arma de fuego sin licencia, entre otros objetos que son considerados como peligrosos.
También tenemos que llevar toda la documentación necesaria, el permiso de circulación y el documento de la Inspección Técnica de Vehículos que asegura que nuestro coche está en perfectas condiciones para circular.
Hasta hace unos años también era obligatorio llevar el justificante de haber pagado el seguro del coche, pero actualmente ya no hace falta, ya que los agentes pueden revisarlo telemáticamente.
Asimismo, deberemos de llevar nuestro carné de conducir, en vigor. Otra cosa que tiene que estar en la guantera es la baliza v-16 conectada a la DGT. Es obligatoria para todos los coches españoles.
Multas
Las multas de entre 601 y 3.005 euros variarán en función del nivel de las infracciones consideradas como graves o muy graves, según lo establecido en el Reglamento General de Circulación, así como en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, esto último sobre portar objetos prohibidos en el coche.
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