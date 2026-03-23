Cuando nos ponemos al volante tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones, y es que la Guardia Civil revisará las guanteras y te multará si no llevas este objeto obligatorio.

Y es que desde el pasado 1 de enero todos los coches españoles tienen que llevar en su interior la baliza v-16 conectada a la red de la DGT. Y el lugar en el que la deberás guardar, por ser el más accesible en caso de accidente, es la guantera del coche.

Un control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Esta baliza v-16 es la que sustituye a los triángulos de emergencia, que eran mucho más peligrosos en caso de accidente o avería. Y es que estos triángulos solían estar en el maletero y obligaban al conductor a salir del coche primero para cogerlos y después colocarlos en la carretera.

Esta situación es bastante peligrosa, y de hecho se han producido algunos accidentes justo cuando el conductor estaba colocando los triángulos.

No llevar la baliza v-16 en el coche puede suponer una multa de 80 euros y la Guardia Civil podría revisar tu guantera durante un control, así que no te la juegues y llévala encima.

Ofertas

Actualmente hay un buen número de ofertas de balizas v-16 en diferentes establecimientos, que suelen rondar los 30 euros.