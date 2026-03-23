La multa de 200 euros y 4 puntos que van a recibir en los próximos días conductores que viajen con sus hijos menos en coche: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han denunciado en una semana a 6.863 y niños (más de 980 al día) por no llevar puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil, de los que el 69,3% circulaban por carreteras convencionales.

Ello se enmarcó en una campaña de vigilancia a sobre del uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, que la Dirección General de Tráfico (DGT) realizó durante la semana pasada, tanto en vías urbanas como interurbanas, puesto que a ella se sumaron policías autonómicas y locales, según informó este viernes la DGT.

La Guardia Civil controló un total de 443.758 vehículos -entre coches, taxis, vehículos de mercancías y autobuses-, un 1,1% menos que en la misma campaña del año pasado, y formuló 6.863 denuncias a conductores y pasajeros por no hacer un uso reglamentario del sistema de retención.

El 69,3% de las denuncias se pusieron en carreteras convencionales (de un carril por sentido y sin separación física entre ambos), lo que para la DGT supone un "hecho preocupante", ya que "estas vías siguen siendo las más peligrosas al ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones".

En lo que va de año, 21 de las 73 personas fallecidas en siniestros viales de las que se conoce si usaban algún dispositivo de seguridad no lo llevaba puesto en el momento del siniestro, esto es, un 29% del total.

Durante la campaña, 6.405 adultos fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad: 3.289 conductores, 1.426 pasajeros de los asientos delanteros y 1.690 de los traseros. Todos ellos, expuso la DGT, "no viajaban debidamente protegidos en sus vehículos en caso de haber sufrido un siniestro de tráfico".

"Está demostrado que el cinturón de seguridad, además de reducir en un 50% el riesgo de fallecer en un siniestro de tráfico, protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas. En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es cinco veces menor si se lleve puesto el cinturón de seguridad", según la DGT.

En cuanto a los sistemas de retención infantil, obligatorios para menores con una altura igual o inferior a los 135 centímetros, los agentes de la Guardia Civil detectaron a 458 niños que viajaban sin estar sentados en su sillita infantil o que lo hacía de manera incorrecta (336 en los asientos traseros y 122 en los delanteros).

La DGT puso de manifiesto que la utilización de los sistemas de retención infantil es más importante, puesto que las estadísticas evidencian que "nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios".

A ello se añade que, "en caso de sufrir un siniestro de tráfico, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado" de estos sistemas.

Para intentar evitar este tipo de comportamientos, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial elevó en 2022 a cuatro los puntos que se pierden por no llevar puesto el cinturón de seguridad o no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Cabe recordar que no llevar a un niño en un sistema de retención infantil (SRI) homologado en España es una infracción grave sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet. Esta normativa aplica a menores con una altura igual o inferior a 135 cm, siendo obligatorio el uso de silla o alzador.