Multado con 200 euros por lo ocurrido tras echar gasolina, que ha subido los precios y realizar un viaje largo: la Guardia extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

Jornada de enfados y alegrías por el precio de la gasolina. Por un lado, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado este lunes que los ciudadanos ya están notando la bajada del precio del gasoil y la gasolina desde la entrada den vigor, este fin de semana, del real decreto ley con las medidas aprobadas por el Ejecutivo.

Además ha restado importancia al choque del pasado viernes entre PSOE y Sumar, cuando los de Yolanda Díaz decidieron no entrar al Consejo de Ministros hasta que se incorporasen medidas sobre vivienda y ha asegurado que nunca estuvo sobre la mesa una ruptura del Gobierno. De media, ha señalado, los españoles se están ahorrando "20 euros" por depósito de combustible y por tanto se está protegiendo su bolsillo y la rebaja no está yendo a aumentar los márgenes de beneficio de las empresas. "Ya es una realidad", ha afirmado la ministra portavoz en una entrevista en 'La hora de la 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha defendido que las medidas están "aligerando" la carga de los ciudadanos a la hora de repostar sus vehículos.

En la otra cara de la moneda, cabreo en el sector del transporte y unos precios del combustible que, de momento, han bajado ligeramente desde la entrada en vigor del decreto del Gobierno central, que empezó a aplicarse este domingo. Esa es la situación actual del precio del combustible en Asturias. Este lunes, el precio del gasóleo en la región supera los dos euros en seis gasolineras. El sábado, antes del decreto, había más de un centenar de establecimientos que marcaban ese precio. El coste ha bajado, pero aún no de forma significativa. La gasolina 95 se sitúa en su nivel más bajo en 1,43 euros el litro y alcanza los 1,8 euros en su nivel más alto. De momento, la iniciativa del Gobierno no convence a los transportistas, que no descartan realizar paros. Aseguran que las medidas del Ejecutivo son insuficientes ante la subida del carburante, que, según advierten, pone en riesgo su actividad.

Todo ello en un escenario donde se esperan millones de desplazamientos por carretera. Y es que las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y llegan en un momento en el que los precios están más alto de lo esperado. Eso sí, a la hora de viajar en coche debes tener en cuenta una serie de normas en lo que a la gasolina se refiere si no quieres ser multado,.

A la hora de echar gasolina, tienes que tener en cuenta no cometer este error si no quieres ser multado. Si vas con prisas y no esperas a que un empleado te atienda, te podrán multar con hasta 100 euros. En estas estaciones los operarios están formados para realizar esta tarea y, aunque echar gasolina pueda parecer sencillo y sin peligros, existen algunos errores que muchos suelen cometer en las gasolineras de autoservicio. Estas mismas tienen una categoría especial, por lo que aquí si te permiten servirte tú mismo. No obstante, en estas estaciones también hay reglas que se deben seguir. Por ejemplo, todas están obligadas a tener guantes y papel en los surtidores. Es preciso señalar que en la propia gasolinera habrá alguna etiqueta o identificativo que dirá claramente que puede usarse de autoservicio. Así pues, ya sabes que en las gasolineras tradicionales no está permitido echarse uno mismo la gasolina en el vehículo. Deberás esperar a que algún operario te atienda, pues ellos saben manejar estas sustancias inflamables y solo podrás servirte tú en las de autoservicio.

También debes saber que quedarse sin gasolina en España no está sancionado directamente, pero puede acarrear multas de entre 200 y 3.000 euros debido a las consecuencias peligrosas derivadas, como detener el vehículo en un lugar indebido (200 euros) o transportar combustible en garrafas no homologadas (hasta 3.000 euros). Se considera conducción negligente y un riesgo vial, explican desde RACE.