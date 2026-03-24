La Guardia Civil revisará las guanteras en busca del documento en vigor: hasta 3.000 euros de multa por no tenerlo
Hay que tener mucho cuidado antes de coger el coche
Cuando vamos a coger el coche tenemos que tener mucho cuidado porque la Guardia Civil está revisando las guantera en busca del documento en vigor, algo que podría acarrearnos hasta 3.000 euros de multa por no tenerlo.
Y es que en las guanteras solemos tener la documentación del vehículo, algo que es obligatorio. Esta documentación consiste en el permiso de circulación del vehículo y el documento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que señala que el vehículo está en correcto estado para circular.
Es verdad que ahora ya no es obligatorio llevarlo encima, pero hasta hace un tiempo sí. Se trata del seguro del vehículo, y es que antes teníamos que llevar un resguardo que avalase que habíamos pagado el seguro, pero ahora eso los agentes de la Guardia Civil lo pueden comprobar de forma telemática, así que no es necesario.
Lo que sí necesitamos es que el seguro esté en vigor, porque en caso contrario nos podemos exponer a una multa de hasta 3.000 euros. Aunque esto es dependiendo del tipo de vehículo, uso y si estaba circulando, ya que las multas por no tener el seguro en vigor comienzan en los 600 euros.
Eso sí, también hay otra cosa que debería estar en la guantera y que es obligatoria desde el pasado 1 de enero. Se trata de la baliza v-16 conectada con la DGT y que sustituye a los triángulos de emergencia.
Multa
No contar con la baliza supondrá una multa de 80 euros.
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