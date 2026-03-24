Multado con 200 el conductor de una furgoneta camper por llevar la baliza v-16, pero no tener los "neumáticos run-flat" o el spray en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Quedan pocos días para la llegada de la Semana Santa y no van a ser pocos los que aprovechan estos días de descanso para viajar en su furgoneta camper o autocaravana. Si eres propietario de uno de estos vehículos debes estar al tanto de la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El organismo ha publicado este lunes en su página web la Instrucción PROT 2026/04 sobre autocaravanas que actualiza a la anterior de 2023 y en la que incluye a las furgonetas camperizadas. La nueva instrucción matiza los plazos de inspección aplicables, que varían dependiendo de si se trata de autocaravanas (vehículos de categoría M) o de furgones vivienda, conocidas como 'camperizadas', (vehículos de categoría N) conforme al Real Decreto 920/2017, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

De esta forma, en el caso de las autocaravanas, la frecuencia de inspección para vehículos de más de 4 años es bienal y de más de 10 años, anual. Respecto a las furgonetas camperizadas de antigüedad de hasta 10 años la frecuencia es anual y de más de 10 años, semestral. La nueva instrucción también recoge que, con carácter general, las autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo. También deben respetar la normativa y señalización que dispongan los ayuntamientos en vías urbanas. La nueva Instrucción también recoge las novedades en cuanto a legislación autonómica relativa a la regulación de las áreas de acogida de autocaravanas como modalidad de alojamiento turístico, entre las que se incluyen las nuevas incorporaciones normativas de Navarra, Extremadura o la Comunidad de Madrid, entre otras.

Además, estas instalaciones, específicamente concebidas para dar servicio o acogida a las autocaravanas, deben proporcionar una serie de servicios necesarios para estos vehículos y estar adecuadamente señalizadas para que los usuarios puedan identificarlas con facilidad.

Para ello, el Catálogo de Señales verticales de circulación recoge en su última actualización publicada en 2025, la nueva señal S-128 'Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas' que indica la situación de un punto de vaciado de aguas residuales para este tipo de vehículos.

Los conductores de camper o autocaravana deben tener en cuenta que en estos vehículos también es obligatorio el uso de la baliza v-16 para señalizar en caso de avería. Pero este dispositivo no es el único elemento obligatorio que debemos llevar en el coche. Hay otra que pasa inadvertido para los conductores. Se trata de sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta ( que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.