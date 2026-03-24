Multado con 200 euros por detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuandos se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia en lo que ocurre en el interior de los coches

A la hora de conducir hay que evitar las distracciones, sobre todo en los desplazamientos largos, como los que están por llegar de cara a las vacaciones de Semana Santa. Por ello, la guardia civil ha querido alertar a los ciudadanos recordando que el conductor, sobre todo, debe evitar tener distracciones mientras estar al volante.

"El móvil es la principal causa de distracción. Un solo segundo mirando la pantalla… es conducir a ciegas", recuerdan desde la guardia civil.

Usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis (te recordamos que el RACE tiene un servicio de protección del carnet por puntos a sus Socios). Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos. Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres, tal y como recuerdan desde RACE.

Por ejemplo, si te detienes en un semáforo en rojo y manipulas el teléfono sin quitarlo del soporte, la Guardia Civil puede sancionarte, ya que estar detenido dentro del coche con el motor encendido se considera conducción activa, por lo que es motivo de multa.

Otro motivo de sanción puede ser el discutir con otra persona dentro del vehículo. Esta sanción es una "multa por distracción". "Si un agente considera que buscar algo en la guantera ha provocado una conducción negligente o peligrosa, puede imponer una multa, generalmente de 200 euros, similar a otras distracciones como comer, beber o discutir".

Y es que, tal y como recuerdan desde RACE, a la hora de circular, el conductor es el máximo responsable de mantener las condiciones de seguridad adecuadas dentro del vehículo. Sin embargo, eso no exime de responsabilidad al resto de ocupantes con los que viaja, ya que con su actitud pueden a su vez representar un peligro tanto para los ocupantes del coche como para el resto de usuarios de la vía. El copiloto, por ejemplo, puede ser un apoyo para el conductor o una distracción que aumente las probabilidades de sufrir un accidente: en ese caso, al riesgo que se corre puede acabar sumando una fuerte sanción económica, si bajo el criterio de los agentes de la autoridad su actitud o postura ponen en peligro la seguridad de los demás.

Recuerda que, según el Reglamento General de Circulación, el conductor “está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”. Y es que quien está al volante no solo debe mantener en todo momento la posición adecuada para conducir, sino también “que la mantengan el resto de los pasajeros”.

Así que lo mejor en el coche es ir pendiente de la carretera evitando cualquier tipo de distracción y una interacción calmada y pausada con el resto de ocupantes del vehículo.