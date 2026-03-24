Multado un conductor con 200 euros por pasar delante del radar a la velocidad indicada: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a la Semana Santa con los nuevos radares

La Dirección General de Tráfico (DGT) lanza este martes su tradicional campaña de comunicación en Semana Santa poniendo el foco en los peatones que cruzan un paso de cebra más atentos a lo que pasa en su teléfono móvil que a lo que ocurre a su alrededor en la calle.

Uno de cada tres viandantes españoles -concretamente, un 35%- asegura utilizar el teléfono móvil mientras cruza por los pasos de peatones sin semáforo de su localidad, porcentaje que se eleva a un 42% cuando lo hace por un cruce con semáforo.

Esa es una de las conclusiones de un reciente estudio encargado por de la DGT, que señala que se trata de "un comportamiento muy peligroso ya que, al no prestar atención al entorno, el riesgo de ser atropellado se dispara". Bajo el eslogan 'No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo' y la etiqueta "#PerderseLaVida", la DGT quiere llamar esta vez la atención a los peatones, uno de los usuarios vulnerables de las vías.

En el anuncio se ve a un chico cruzando un paso de cebra absorto en la pantalla de su teléfono móvil. A su alrededor suceden cosas sorprendentes, unas reales y otras oníricas (un famoso al que le persiguen unos paparazzi, una novia a la fuga, unas jóvenes haciendo una coreografía…), pero nada llama su atención porque él sigue solo pendiente de lo que sucede dentro de su teléfono.

Pero no es la única iniciativa que ha tomado la DGT de cara a los días de Semana Santa, donde se prevé que se produzcan millones de desplazamientos por todo el país. Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Trece de esos 33 radares son de tramo, los cuales tiene un funcionamiento diferente a los habituales.

Se instalan en autopistas, autovías y carreteras convencionales y pueden tener varios kilómetros de longitud. Para advertir a los conductores de la cercanía de un tramo de velocidad controlada, se señaliza con antelación con el panel correspondiente.

En realidad no son 'radares' propiamente dicho, como los cinemómetros. Se trata de un sistema de cámaras que graban de forma continua, se identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo. Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción. Pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción. Por ello, tú puedes reducir la velocidad a la adecuada antes de llegar al final del tramo, pero si tu velocidad media ha sido superior a la obligatoria, será sancionado. Las multas por radar de tramo en España sancionan la velocidad media excesiva, con sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros y la pérdida de 0 a 6 puntos del carnet, dependiendo de la gravedad del exceso. Se activan si la media supera el límite establecido, aplicándose un margen de error del 7%.