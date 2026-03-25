Adiós a la polémica con la baliza v-16 por el enfado, "profundo rechazo y preocupación" por la última decisión de la DGT: "Se culpabiliza a quienes sufren las consecuencias mientras se ignora a quienes generan el riesgo"

La baliza v-16, obligatoria en todos los vehículos desde el pasado 1 de enero, ha acaparado titulares y críticas por parte de los conductores. Sin embargo, un nuevo frente se ha a bierto para la Dirección General de Tráfico (DGT).

Organizaciones de peatones han exigido a la DGT la retirada o rectificación "inmediata" de su campaña de Semana Santa, que esta vez pone el foco en los peatones que cruzan un paso de cebra más atentos a su teléfono móvil que a lo que pasa en la calle y ha pedido "el abandono del discurso que culpabiliza a las víctimas de la violencia vial"

La Coordinadora Andando --compuesta por 21 asociaciones peatonales de España y Portugal-- ha manifestado su "profundo rechazo y preocupación". "El vídeo que acompaña esta campaña resulta especialmente alarmante, no solo por su mensaje, sino por lo que omite: el atropello representado tiene lugar en un paso de peatones, un espacio donde la prioridad es legal y absoluta de quien camina", destaca.

La organización explica en un comunicado que "la narrativa construida desplaza la responsabilidad hacia la persona cruzando la calle, sugiriendo que su distracción es la causa del siniestro, invisibilizando el papel determinante de la persona que conduce".

Para la organización, "no se trata de un hecho aislado". "Este enfoque se alinea con una preocupante deriva institucional que ya habíamos identificado, en la que se atribuye la siniestralidad peatonal al 'descuido' o al uso del teléfono móvil, sin abordar las causas estructurales que realmente la explican", señala.

En este sentido, los peatones se muestran "cansados de esta dinámica en la que se invierten las responsabilidades". "Se culpabiliza a quienes sufren las consecuencias mientras se ignora a quienes generan el riesgo", manifiesta.

"Los verdaderos factores detrás de la violencia vial son conocidos y ampliamente documentados: los vehículos motorizados, los excesos de velocidad (una lacra persistente insuficientemente controlada), el diseño viario orientado a maximizar la fluidez del tráfico motorizado, y una configuración del espacio público que, en demasiadas ocasiones, resulta hostil para quienes caminan", argumentan.

La Coordinadora Andando considera que la campaña de la DGT "contradice los principios básicos de la seguridad vial contemporánea, basados en el enfoque de Sistema Seguro (Safe System) y Visión Cero, que reconocen que las personas pueden cometer errores, pero establecen que el sistema debe estar diseñado para que dichos errores no se traduzcan en muertes o lesiones graves". "Responsabilizar al peatón por su atropello, incluso en un entorno donde tiene prioridad, es incompatible con estos principios", defiende.

Asimismo, ve "especialmente preocupante" que una institución que ha reconocido formalmente a los peatones como 'usuarios vulnerables' "continúe promoviendo mensajes que refuerzan su vulnerabilidad en lugar de reducirla".

"La protección no puede basarse en exigir una atención constante para sobrevivir, sino en garantizar condiciones seguras independientemente de las capacidades individuales", subraya

Por todo ello, la entidad pide la adopción de campañas que reflejen "la responsabilidad diferencial del riesgo", poniendo el foco en los vehículos motorizados, así como "el refuerzo de mensajes que garanticen el respeto efectivo a la prioridad peatonal, especialmente en pasos de peatones".

La incorporación real de los principios del Sistema Seguro y Visión Cero en todas sus acciones comunicativas y políticas y la inclusión formal de asociaciones de la movilidad activa en el Consejo Superior de Tráfico que "reflejen estas perspectivas y alejen a la DGT de una visión centrada en los vehículos motorizados" son otras de sus reclamaciones.