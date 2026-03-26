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Los coches eléctricos se libran de parte de la inspección de la ITV: el cambio que ahorra más tiempo a los conductores este 2026

"Cuatro años"

Estación de ITV.

Estación de ITV. / GVA / Europa Press

Manuel Riu

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite que supone un auténtico quebradero de cabeza a millones de conductores. Las dudas sobre el estado del vehículo, el tener que ir al taller, el pensar que no nos van a dar la pegatina...

Pero, pese a las dudas y los miedos, es un trámite obligatorio que tiene un único objetivo, hacer que nuestro coche cumpla con todos los requisitos para circular y no poner en peligro la vida de otros usuarios ni la nuestra. Desde hace unos años, los coches eléctricos ya se han convertido en un protagonista más del aprque móvil y, cada vez, es la opción preferida de los usuarios para desplazarse. Especialmente en las grandes ciudad, los coches eléctricos han copado las carreteras por sus 0 emisiones y no tiene restricciones para la circulación por las zonas Bajas en Emisiones (ZBE).

Estos vehículos también están obligados a pasar por la inspección, aunque existen una serie de peculiaridades que benefician a los conductores de estos vehículos. Tal y como explican desde RACE, "de momento, no existe un reglamento específico ideado sólo para los coches que tienen una batería eléctrica de alto voltaje, así que la inspección de la ITV es la misma para todos los coches, aunque por la naturaleza de los coches eléctricos, va a haber pruebas que no van a tener que pasar".

A la hora de pasar la ITV, los coches eléctricos pasan prácticamente las mismas pruebas que los de combustión: estado exterior del vehículo, estado interior, si incluye el sistema eCall, cinturones de seguridad, luces. Los frenos, la dirección, neumáticos.l as suspensiones... A los coches de combustión también les pueden revisar el estado y el nivel de aceite del motor, el nivel de emisiones y el de ruidos, algo que no va a ocurrir en los coches eléctricos ya que su motor es eléctrico y, por tanto, no genera emisiones, ni ruidos por el tubo de escape porque no tiene. El hecho de que no tengas que pasar por estos puntos va a hacer que la inspección de la ITV dure menos tiempo, aseguran desde RACE.

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En cuanto al tiempo que hay entre revisiones, es el mismo plazo que para los coches de combustión. Si te acabas de comprar un coche eléctrico o híbrido, no tendrás que pasar por la primera inspección de la ITV hasta pasados los cuatro primeros años. Desde los cuatro hasta los diez años tendrás que ir a la ITV cada dos años y, a partir de los diez años, tendrás que hacer una visita anual.

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