La DGT se pone seria en Semana Santa y baja la velocidad a 100 kilómetros por hora en autovía y controlada por radar: multas de hasta 300 euros

ya queda menos para que lleguen las vacaciones de semana santa, cojas el coche y a desconectar. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esos díasLa operación especial arranca este viernes a las 15.00 horas y estará vigente hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Tráfico recuerda que Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos" y la obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

La DGT también ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

Pero, eso no es todo. Mucha atención si tienes previsto viajar a Cataluña, ya que te vas a encontrar un radar en autovía único en España. Una autovía de esa comunidad ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que la DGT considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo de la autovía controlado de 120 km/h a 100.

¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial. Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat.