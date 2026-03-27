Atención conductores: arranca la operación salida de Semana Santa y la Guardia Civil extrema la vigilancia en la baliza v-16 y el control de las guanteras con multas de 200 euros
Tráfico recuerda que Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos" con la obligación de llevar la V-1
La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa. La operación especial arranca este viernes a las 15.00 horas y estará vigente hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.
Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la operación especial se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar de las 15.00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevé 4,3 millones de desplazamientos. La segunda parte será del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril. Tráfico recuerda que Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos" con la obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo.
Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.
No llevarla en el vehículo o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. La Guardia Civil está extremando la vigilancia en los coches asturianos. Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. Según la DGT, hay que llevar también el chaleco reflectante. El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".
Por ello, carecer de chaleco en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.
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