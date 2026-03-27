Atención a los trabajadores de polígonos industriales: la Guardia Civil y la Seguridad Social intensifican los controles

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han llevado a cabo controles en carreteras, en las inmediaciones de zonas industriales, para velar por el cumplimiento de la normativa en materia de tráfico y seguridad laboral. Ha ocurrido en Badajoz y Cáceres y se trata de una medida habitual para prevenir accidentes laborales y mejorar la seguridad vial.

En el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, durante el pasado semestre se han llevado a cabo estas acciones de vigilancia en diferentes puntos de la región, según han informado este viernes el instituto armado en una nota.

Los agentes de la Guardia Civil, con sede en Badajoz, realizaron labores propias, de control de documentación e ITV, uso de cinturones de seguridad, alcoholemia y presencia de drogas en el organismo, todas ellas incluidas entre otros en el Plan Operativo de Vigilancia y Control de Furgonetas de Reparto, establecido por la DGT.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social por su parte, a través de funcionarios del cuerpo de subinspectores laborales de ambas escalas, controló materias laborales, de prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, entre otras.

Lo novedoso de este tipo de controles conjuntos para reforzar la seguridad laboral y el cumplimiento de las normas de circulación es que se han llevado a cabo en carretera, en las inmediaciones de zonas industriales de municipios extremeños.

Los agentes formularon denuncias a la Ley de Ordenación Transportes Terrestres por Carretera y a la Ley de Seguridad Vial, cinco de ellas por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales y detectó faltas de alta tanto en el Régimen General como en de trabajadores autónomos.

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Estos controles conjuntos en carretera son "claves" para prevenir accidentes laborales y mejorar la seguridad vial, ya que permiten detectar irregularidades en la documentación y estado de los vehículos y conductores, así como las condiciones laborales de los trabajadores-conductores de los vehículos.