El desconocido botón que tienen todos los coches y que permite ahorrar combustible
El truco para hacer frente a la subida del precio de la gasolina y el diésel por la guerra de Irán
Viajar en coche esta Semana Santa saldrá muy caro en España. Pese a la rebaja del 10% del IVA de los carburentes aplicada por el Gobierno central, el precio de la gasolina y el diésel está en niveles casi de récord. Especialmente, el gasóleo, cuya tarifa se sitúa en torno a los 1,75 euros por litro. Durante esta crisis, causada por la guerra de Irán, se llegaron a superar los 2 euros por litro. La gasolina, por su parte, se encuentra entre los 1,65 y 1,72 euros por litro.
Con estos precios, llenar un depósito medio de 50-55 litros cuesta ya entre 87 y 96 euros. En el caso de vehículos más grandes, como SUV o monovolúmenes, el repostaje puede superar con facilidad los 100 euros.
En Asturias, mientras que para los conductores particulares la solución aprobada por el Gobierno supuso un cierto alivio, para los transportistas profesionales llegó “tarde y es insuficiente”. El impacto del decreto, no obstante, es evidente: si el pasado sábado más de un centenar de gasolineras superaban los dos euros por litro en el gasóleo, el domingo esa situación se reducía a apenas seis.
¿Cómo ahorrar?
En este contexto de precios altos de los combustibles, es más necesario que nunca conocer trucos para ahorrar en los consumos. Uno de ellos está detrás de un botón muy desconocido por los conductores y que en cambio tienen todos los coches. Se trata del símbolo de la silueta de vehículo con una flecha en su interior. ¿Qué significa?
Se trata de la tecla de recirculación de aire del climatizador, una función que ayuda a ahorrar, según el caso, gasolina o diésel, ya que actúa de igual forma independientemente del tipo de motor que lleva. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, aprovecha el aire existente en el habitáculo del coche para enfriar el interior de forma rápida.
El uso de este botón es especialmente útil en verano o en días de calor, pues con ello eliminamos la necesidad de enfriar el aire caliente del exterior del coche, como haría el aire acondicionado, manteniendo frío el habitáculo recirculando el aire previamente enfriado.
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