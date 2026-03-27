La DGT lo confirma: se restringirá la circulación de camiones de mercancía en toda España

La operación especial de tráfico de Semana Santa ya ha comenzado. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que, durante los próximos días, se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera. La campaña constará de dos fases. La primera de ella arrancó a las 15.00 horas de este viernes y estará vigente hasta el domingo a las 00.00 horas. En este periodo se prevén 4,3 millones de desplazamientos.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, durante la Semana Santa, Tráfico pondrá todos sus medios humanos y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos) para controlar el respeto a las normas de tráfico. La DGT recuerda que Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes". Por un lado, la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar cualquier emergencia y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

Baliza V- 16

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los paneles de mensajería variable. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Teléfono del estado de carreteras

Respecto al 011, este teléfono ha sido "recientemente mejorado" con la incorporación de la Inteligencia Artificial a través de la inclusión de capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje (PLN) que permiten "la transcripción automática de las interacciones, la identificación de entidades relevantes y el análisis del estado emocional del usuario, facilitando la evaluación y mejora continua del servicio".

Restricciones

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, la DGT ha avanzado que se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. La información detallada a este respecto se puede consultar en este enlace.