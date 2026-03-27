Multado un camionero con 100 euros por bajarse del camión echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia al inciio de Semana Santa

A las tres de la tarde de este Viernes de Dolores dará comienzo el mayor éxodo de coches del año en un periodo corto de tiempo, la Semana Santa, para el que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha preparado un dispositivo especial de regulación y vigilancia de los 17 millones de viajes por carretera previstos, de los que 422.000 se producirán en Asturias.

Tal y como recuerda la DGT, estos desplazamientos se producirán con dos novedades importantes: por un lado la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo, y por otro las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.

También recuerda que durante la Semana Santa del año pasado fallecieron 27 personas en 26 siniestros, de las cuales ocho eran motoristas, por lo que insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos.

De este modo, recomienda informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos de radio y televisión o llamando al teléfono 011. La operación se alargará hasta la medianoche del lunes 6 de abril, ya que este día es festivo en siete comunidades autónomas: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Una operación salida que arranca en España con el precio de la gasolina y diésel todavía en niveles pre-récord, especialmente en el caso del diésel, cuyo precio medio se sitúa en torno a los 1,75 euros por litro, aunque en algunos momentos superó los 2 euros por litro. La gasolina, por su parte, se encuentra en el abanico de 1,65-1,72 euros por litro. Con estos precios, llenar un depósito medio de 50-55 litros cuesta ya entre 87 y 96 euros, a pesar de la rebaja al 10% del IVA de los carburantes decidida por el Gobierno esta semana. Todo esto, dependiendo del vehículo y la estación de servicio. En el caso de vehículos más grandes, como SUV o monovolúmenes, el repostaje puede superar con facilidad los 100 euros.

Por lo tanto, echar gasolina se ha convertido en un duro golpe a nuestro bolsillo estos días. Y, mucho ojo, porqué hay una sanción que muchos conductores desconocen a la hora de echar combustible y afecta a camioneros y conductores de coches. Y es que la DGT puede multar con 100 euros por repostar tú mismo en gasolineras asistidas (no autoservicio). Esta normativa, basada en el Real Decreto 706/2017, busca garantizar la seguridad al exigir que personal autorizado manipule el combustible. Además, usar el móvil mientras repostas conlleva sanciones similares.