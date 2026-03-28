Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo

Llegan las vacaciones de Semana Santa y los desplazamientos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Un operación salida que comenzó ayer viernes con millones de conductores en carretera y con complicaciones en las salidas de las principales ciudades del país, en especial, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Pamplona, Bilbao, Oviedo o en las Palmas de Gran Canaria.

Tráfico recuerda que Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos" con la obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Y qué pasa con aquellos usuarios que tengas más de un vehículo. ¿Sirve la misma baliza conectada? ¿Debo tener dos y hacer otro desembolso? La DGT vuelve a aclarar esta duda: "La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia y, por tanto, es obligatoria su dotación para los vehículos cuando estén circulando. No existe impedimento en ir cambiándola de un vehículo a otro, mientras no circulen simultáneamente. En este caso, el inconveniente de no disponer de una baliza V-16 para cada vehículo puede ser el riesgo de olvido de cambio de un vehículo a otro". Así que puedes tener una baliza, siempre y cuando la lleves en el coche que está en funcionamiento en caso de que tengas una avería. ¿Y si te compras un coche nuevo, debes cambiar de baliza por su configuración? "Si cambias de coche y utilizas una baliza que ya tenías en otro vehículo, no necesitas realizar ningún tipo de configuración. Lo único que debes recordar es llevarla siempre a mano y correctamente cargada", explican desde la Dirección General de Tráfico.

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Por último, la sanción por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros pero, ojo, si te bajas del vehículo, pese a que hayas colocado perfectamente este dispositivo y no lleves el chaleco reflectante, la guardia Civil te puede sancionar con hasta 200 euros.