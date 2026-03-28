Multado con 200 euros por sorpresa tras una avería en Semana Santa: señalizó bien con la V-16, pero la Guardia Civil no encontró nada en el maletero

La proporción de accidentes en carretera con fallecidos o heridos hospitalizados alcanza el 14,6% durante la Semana Santa, casi un 11% superior a la media anual, según el estudio 'Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024)', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial, Fesvial.

La investigación, publicada este miércoles, pone de relieve que entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, con un balance de 460 personas fallecidas y más de 33.000 heridas.

Según el informe, la 'Operación Salida' concentra más accidentes que la 'Operación Retorno', especialmente el viernes (10,4%) y el sábado (10,5%) previos al periodo festivo. Por su parte, el domingo (Domingo de Ramos) es el día con mayor proporción de accidentes mortales, con un 4,9% sobre los accidentes con víctimas ocurridos ese día.

Por tipo de vía, el 63,5% de los siniestros se producen en carreteras convencionales, principalmente en tramos rectos, aunque los ocurridos en curva aumentan notablemente respecto al resto del año.

Sobre la implantación de la baliza V-16 homologada, 4,2 millones de conductores (15%) carecen de ella, el 83% de los conductores la desaprueba como sistema de seguridad y 1,6 millones aseguran que nunca la adquirirán. Pero esta baliza no es el único elemento obligatorio que debemos llevar en el coche. Hay otra que pasa inadvertido para los conductores. Se trata de sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta ( que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.