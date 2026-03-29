Atención conductores: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras el aviso en los carteles de la A-6 y pone el ojo en las guanteras

La Semana Santa ya está aquí y son millones los conductores que han aprovechado este largo festivo (para algunos) para viajar, desconectar y disfrutar de los días libres. Tal y como recuerda la DGT, estos desplazamientos se producirán con dos novedades importantes: por un lado la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo, y por otro las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.

La DGT recalca que, desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo es obligatoria la utilización del dispositivo de señalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía.

Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16, informa Tráfico.

Respecto al 011 este teléfono ha sido recientemente mejorado con el objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, para lo cual se ha implementado la inteligencia artificial.

A lo largo de la autovía A-6 uno de los principales puntos de desplazamientos en España, que conecta la capital con el noroeste del país, se pueden leer carteles que indican "Baliza V-16 conectada obligatoria". Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Hay que recordar que la canción por no usar la baliza v-16 es de 80 euros.

Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Noticias relacionadas

Además, la DGT ha puesto en marcha 20 radares fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.