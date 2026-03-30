Adiós a la baliza v-16: esta es la fecha en la que tendrás que comprar una nueva / .

Muchos son los que se quejaron porque el Gobierno obligó a los conductores a pagar una media de 30 euros de forma obligatoria para tener la baliza v-16 conectada con la DGT que tiene que estar en todos los coches desde el pasado 1 de enero. Pero lo que pocos saben es que los conductores tendrán que volver a pasar por caja, ya que la baliza v-16 tiene una vida útil limitada y habrá que comprar una nueva.

¿Y cuándo será eso? Pues las balizas v-16 tienen una vida útil de 12 años a partir de la fecha de compra, así que aproximadamente en 2038 habrá que volver a comprar una nueva. Esto no quiere decir que la baliza v-16 que hemos comprado este año no funcione en 2038, es posible que la luz siga funcionando.

Baliza. / .

Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con el plan de datos y la conectividad con la DGT que tiene fijada en su interior, así que no cumplirá con la normativa.

Antes de tiempo

También habrá que ver si realmente aguanta doce años o tenemos que cambiarla antes de tiempo, por eso es importante revisar de forma periódica que nuestra baliza v-16 funciona correctamente.