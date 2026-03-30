Adiós a la baliza v-16: esta es la fecha en la que tendrás que comprar una nueva
Los dispositivos de seguridad tienen una vida útil limitada
Muchos son los que se quejaron porque el Gobierno obligó a los conductores a pagar una media de 30 euros de forma obligatoria para tener la baliza v-16 conectada con la DGT que tiene que estar en todos los coches desde el pasado 1 de enero. Pero lo que pocos saben es que los conductores tendrán que volver a pasar por caja, ya que la baliza v-16 tiene una vida útil limitada y habrá que comprar una nueva.
¿Y cuándo será eso? Pues las balizas v-16 tienen una vida útil de 12 años a partir de la fecha de compra, así que aproximadamente en 2038 habrá que volver a comprar una nueva. Esto no quiere decir que la baliza v-16 que hemos comprado este año no funcione en 2038, es posible que la luz siga funcionando.
Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con el plan de datos y la conectividad con la DGT que tiene fijada en su interior, así que no cumplirá con la normativa.
Antes de tiempo
También habrá que ver si realmente aguanta doce años o tenemos que cambiarla antes de tiempo, por eso es importante revisar de forma periódica que nuestra baliza v-16 funciona correctamente.
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