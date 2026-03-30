Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil vigila con lupa que lleves la v-19 actualizada en Semana Santa y por autovía

Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí y son millones los conductores que han podido hacer un esperado alto en su rutina para desconectar lejos de la monotonía del hogar y disfrutar de unos días en la playa, en el pueblo, la montaña o en otra ciudad.

La operación especial de tráfico de Semana Santa ya ha comenzado. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que, durante los próximos días, se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera. La campaña constará de dos fases. La primera de ella arrancó a las 15.00 horas de este viernes y estará vigente hasta el domingo a las 00.00 horas. En este periodo se prevén 4,3 millones de desplazamientos.

Uno de los elementos indispensables a la hora de circular por la carretea es la baliza v-16. La DGT ha hecho especial hincapié en recordar a los españoles su obligatoriedad en estos días de viajes, tal y como ha ido informando por los diferentes paneles informativos que tiene colocado por las principales carreteras del país. Recuerda que la multa por no colocar la v-16 en caso de avería es de 80 euros.

Pero este no es el único elemento obligatorio que nos van a a revisar a la hora de viajar. Tanto la DGT como la Guardia Civil vigilan que los conductores lleven actualizada la v-19 o, lo que e s lo mismo, que circulen con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla.

Según la responsable de la Inspección Técnica de Vehículos del Principado, Marta Torre, casi uno de cada cinco vehículos que circulan por Asturias lo hace sin la inspección técnica obligatoria en vigor. Con un parque estimado de 720.000 vehículos, alrededor de 140.000 tienen la ITV caducada, una bolsa que sitúa el problema muy por encima de la media nacional y que trasciende el dato administrativo para convertirse en un problema de seguridad vial.

Este dato coincide con el que aporta, procedente de los registros de la Dirección General de Tráfico, el informe de fiscalización del servicio de ITV en el Principado. A cierre de 2024, 139.946 vehículos domiciliados en Asturias figuraban con la inspección vencida, de los cuales 59.731 eran turismos y 80.215 pertenecían a otras categorías.

Con una ITV favorable, no tendrás que pagar ninguna sanción, aunque existan defectos leves. En cambio, recibirás una multa (de 200 a 500 euros, según el caso) si te sorprenden sin haber pasado la ITV, o con un informe desfavorable o negativo. Circular con la ITV caducada se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros. Y, ojo, circular con una ITV desfavorable supone una multa de 500 euros y puede llevar a la inmovilización del vehículo si no se soluciona, aunque tengas cita previa, salvo que te dirijas directamente a la estación de ITV el día y hora de tu cita. Además, no olvides que, si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización.