Adiós a la baliza v-16: un motorista recibe una multa de 200 euros por no tener colocada la v-19 que buscaba la Guardia Civil

L aSemana Santa ya está aquí. Pese a las complicaciones del pasado viernes y sábado con la Operación Salida, especialmente en las autovías A-1, A-3, A-5 y A-6, millones de españoles ya se encuentran en su destino de vacaciones y otros tantos esperan poder viajar en las próximas horas, especialmente el miércoles por el puente del jueves y viernes Santo.

Tráfico calcula que, en todo el periodo vacacional, habrá unos 17 millones de movimientos, lo que convierte a la Semana Santa en el mayor éxodo de coches de todo el año en un periodo tan corto de tiempo.

Este año, los desplazamientos se producirán con dos novedades importantes: por un lado la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo, y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.

Tanto la Guardia civil como la Dirección General de Tráfico (DGT) han recalcado la importancia y la obligación de llevar la baliza v-16, el dispositivo de señalización en caso de emergencia que sustituye a los triángulos en carretera Una norma que desde Tráfico han querido recordar a los conductores estos días a través de los diferentes paneles informativos esparcidos por las principales carreteras del país.

Sin embargo, hay un grupo de conductores que no tiene la obligación de llevar este dispositivo. Se trata de los motoristas. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera", explican desde la Dirección General de Tráfico.

Eso sí, los conductores de motocicleta están obligados a llevar otro tipo de dispositivos y pegatinas si no quieren ser sancionados. Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, esta sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.

También el distintivo v-19, también conocido como la etiqueta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). "En nuestro país, las motocicletas tienen la obligación de pasar la ITV desde mediados de la década de 1980 y los ciclomotores desde 2006. En el caso de las motocicletas, deben acudir a una estación de inspección técnica a los cuatro años desde su matriculación y, a partir de ahí, cada dos años durante toda su vida útil. Por su parte, esta periodicidad cambia en el caso de los ciclomotores, los cuales deben pasar la ITV por primera vez a los tres años desde su matriculación y, luego, cada dos años. Pese a la obligatoriedad de estas comprobaciones periódicas, la ratio de incumplimiento en acudir a la ITV en este tipo de vehículos es muy elevada. Un hecho que podría explicar la elevada siniestralidad en el último año", explican desde AECA ITV.

Debes saber que circular con la ITV caducada en moto conlleva una multa general de 200 euros (100 con pronto pago). Si la ITV es desfavorable, la multa es de 200 euros y solo permite ir al taller, mientras que una ITV negativa (defectos muy graves) conlleva 500 euros y la inmovilización del vehículo.