El Gobierno predice cuántas multas se pondrán este año por no llevar la baliza v-16
La sanción inicial es de 80 euros
Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles. No llevarla encima supone una multa de 80 euros pero, ¿cuántas multas se pondrán durante este primer año? Pues desde el Gobierno central han hecho una estimación de las sanciones que habrá por no llevar la citada baliza.
Fue el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien habló de este tema durante la comisión de Interior y aseguró que el año pasado se pusieron 400 multas por no llevar los triángulos de emergencia (que ahora son sustituidos por la baliza), así que afirmó que "no creo que vaya a haber ninguna variación en este sentido".
Cabe reseñar que durante 2025 se pusieron 5 millones de multas en las carreteras españolas, con lo que las multas por no llevar los triángulos de emergencia supusieron tan solo el 0,008 por ciento del total.
Controles
Otra duda que quiso despejar el ministro es cómo se va a multar. Es decir, afirmó que no va a haber controles para buscar la baliza v-16, "lo que sí hay es la sanción si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza".
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