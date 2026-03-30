Llegan las primeras multas por no tener la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia en la Semana Santa / .

Aunque la baliza v-16 es obligatoria en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero, las primeras multas por no tener el dispositivo de seguridad conectado a la DGT acaban de llegar. Hasta ahora, los agentes de Tráfico hacían una labor informativa pero la Guardia Civil está extremando la vigilancia de cara a la Semana Santa.

Pero, ¿qué multas me pueden poner por no tener la baliza v-16? Pues parten de los 80 euros, pero se pueden extender a los 200 euros si se considera una infracción grave.

Baliza. / .

Es decir, no tener la baliza o tener una baliza que no esté homologada sería una infracción leve, es decir, vendría con una multa de 80 euros. Pero, "las sanciones más elevadas, de hasta 200 euros, se aplican a los incumplimientos en situaciones de riesgo real: no activarla, hacerlo con retraso, colocarla incorrectamente o tener la conectividad inactiva en el momento en el que el vehículo está inmovilizado. Cuanto mayor es el riesgo generado para los demás usuarios de la vía, mayor es la responsabilidad y, por tanto, la sanción". Así lo cuenta Carlos Garrido, portavoz del fabricante OSRAM para Informativos Telecinco.

A la mitad

Y como ocurre con el resto de las multas, el pronto pago hace que las multas se reduzcan a la mitad.