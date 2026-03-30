Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días

La Operación salida de Semana Santa ya está en marcha y en los primeros días de este esperado festivos son millones los conductores que han dejado la rutina de sus hogares para desconectar ya sea en la costa, otras ciudades, el pueblo o l amontaña.

El arranque de la operación salida el pasado viernes dejaba las primeras retenciones y complicaciones circulatorias en carreteras de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Pamplona, Bilbao, Oviedo o en las Palmas de Gran Canaria. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que, durante los próximos días, se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera. La campaña constará de dos fases. La primera de ella arrancó a las 15.00 horas de este viernes y estará vigente hasta el domingo a las 00.00 horas. En este periodo se prevén 4,3 millones de desplazamiento. Unos desplazamientos en coche a los que este año hay que sumar el encarecimiento del precio de la gasolina. Según datos de Facua-Consumidores en Acción, este viernes el precio medio del litro de gasóleo A era de 1,773 euros -1,282 euros antes de aplicarle el impuesto sobre hidrocarburos y el IVA-, frente a los 1,413 euros -0,789 euros antes de impuestos- del Viernes de Dolores de 2025 (11 de abril). En el caso del precio de este combustible antes de impuestos la diferencia de un año a otro es del 62,5%.

En el caso de la gasolina 95, las gasolineras de la Península la venden a 1,563 euros de media (1,062 antes de impuestos), frente a los 1,499 euros (0,766 antes de impuestos) del 11 de abril del año pasado, con una diferencia así del 4,27% y del 38,6% antes de impuestos. De esta manera, llenar un depósito medio de un vehículo de 55 litros de diésel tiene actualmente un coste de unos 97,5 euros, casi 20 euros más que los 77,71 euros a que ascendía en 2025. En el caso de la gasolina, el llenado del depósito se sitúa ahora en los 87,61 euros, casi cinco euros más que los 82,44 euros del año pasado.

Además, hay que tener en cuenta una sanción desconocida para la mayoría de los conductores pero que puede salir por 200 euros. Pongamos el ejemplo de un conductor en su coche híbrido, que combinan un motor de gasolina con uno o más motores eléctricos, que durante el viaje de Semana Santa para en una estación de servicio a repostar. Se baja del vehículo, coge el surtidor de la gasolina que utiliza su vehículo, llena el tanque, paga y se marcha. Un gesto habitual que puede ser sancionado. ¿El motivo? LaDGT puede multar con 100 euros por repostar tú mismo en gasolineras asistidas (no autoservicio). Esta normativa, basada en el Real Decreto 706/2017, busca garantizar la seguridad al exigir que personal autorizado manipule el combustible. Además, usar el móvil mientras repostas conlleva sanciones similares.