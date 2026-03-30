Multado con 200 euros pese a la baliza v-16 en la guantera: la Guardia Civil revisa las ruedas y maleteros en Semana Santa por la alerta
Si no se respeta la señal R-412 la Guardia Civil puede llegar incluso a inmovilizar nuestro coche
La Semana Santa estará marcada desde este lunes por la estabilidad y la subida de las temperaturas máximas en prácticamente toda la Península, salvo en el extremo norte donde se esperan precipitaciones débiles y persistentes hasta el jueves y nevadas en cotas altas de montaña, además de viento en el nordeste y Baleares.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que elabora una previsión especial con motivo de la Semana Santa, predominará la estabilidad en casi todo el país desde este lunes, tras un Domingo de Ramos marcado por un temporal de viento y bajada de temperaturas.
Eso sí, la nieve y las fuertes rachas de viento están complicando el tráfico en algunas carreteras --principalmente las de la provincia de Huesca y han obligado a cerrar las estaciones de esquí de Aramón Formigal-Panticosa y Aramón Cerler.
Por ello, aunque ya estemos en primavera, se pide extremar la precaución al volante, sobre todo, en los puertos de montaña. Tras los millones de desplazamientos que se produjeron el pasado viernes con motivo de la Operación Salida de Semana Santa, ahora se esperan nuevos movimientos por carretera, sobre todo de cara al miércoles por los festivos de jueves y viernes Santo.
Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como la Guardia Civil han insistido en el uso y la obligatoriedad de la baliza V-16, que desde el pasado 1 de enero sustituye a los triángulos de emergencia y debe colocarse sobre el capó en caso de avería en carretera.
Pero con el temporal de nieve que llega a diferentes zonas de España, también es importante recordar a los conductores que aquellos que viajen a zonas de montaña deben llevar cadenas o neumáticos de invierno en su vehículo.
A la hora de circular, el Reglamento General de Circulación establece que en el coche debemos llevar la nueva baliza V-16 para señalizar en caso de que tengamos una avería. También un chaleco reflectante y una rueda de repuesto o kit antipinchazos en caso de que suframos un problema durante la circulación. Respecto a las ruedas de invierno o cadenas no es su obligatorio su uso en el día a día ni llevarse en el coche. Solo es obligatorio cuando las condiciones climatológicas obliguen a su uso en una carretera determinada. Para ello el tramo estará regulado por la señal R-412, una señal de color azul con un dibujo blanco en el centro con un neumático con cadenas. Si llegamos a un punto en el que se requiere ese uso y no llevamos ni neumáticos aptos, ni cadenas, habrá que dar la vuelta. De lo contario, la guardia civil te puede sancionar con 200 euros de multa (100 si se paga antes) o incluso inmovilizar el vehículo.
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