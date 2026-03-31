Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches que aparcan sin la v-15 esta Semana Santa en ciudad

La Semana Santa ya está aquí y son millones los españoles que han aprovechado estos días de descanso para abandonar la rutina y la monotonía y desplazarse fuera de su hogar a otra ciudad, la cosa, la montaña o el pueblo. Un viaje que, en su mayoría, están haciendo en coche, pese al encarecimiento de la gasolina.

Y es que en la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa está previsto que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera (422.000 de ellos en Asturias), hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad valenciana).

La Operación Especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos (116.000 en Asturias), y, la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

Una campaña en la que la DGT ha hecho especial hincapié en el uso de la baliza v-16, que sustituye a los triángulos de emergencia en caso de avería. La DGT recuerda que, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo y tener a mano en la guantera la baliza v-16. Y es que el aviso más llamativo de este año llega con dos novedades que afectan directamente al conductor. La primera, la obligación de llevar y usar la V-16 si se produce una incidencia que obligue a detener el vehículo: la señalización no solo es “física” con la luz, sino también “virtual”, porque se transmite a navegadores y paneles informativos para que el resto adopte medidas de prevención. La segunda es la mejora del teléfono 011, que incorpora inteligencia artificial para ofrecer un servicio más ágil, con transcripción automática de las conversaciones y otras herramientas de análisis. No tener la baliza en caso de avería supone una multa de 100 euros.

Pero, más allá de la baliza, existe otro tipo de sanción que los conductores no puende ignorar a la hora de llegar a una ciudad. Es bien sabido que el problema del aparcamiento en las ciudades es un problema recurrente y un dolor de cabeza para vecinos y turistas. Pero no por ello hay que quebrantar la ley y aparcar donde no se debe. Por ello, hay que matizar que aquellos que no tengan la señal v-15 (personas con diversidad funcional o minusválido) no podrán aparcar en las zonas asignadas para ello, que, por lo general, suelen estar libres y tentar a muchos conductores.

Como recuerdan desde Mapfre, "la multa por aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida tiene una cuantía de 200 euros sin pérdida de puntos por el momento".