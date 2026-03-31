Aidós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia los conductores que no llevan la v-13 en Semana Santa por carretera o ciudad

La Semana Santa ha comenzado oficialmente y ya son millones los españoles que disfrutan de unos días de descanso lejos de sus ciudades y de la rutina. El coche se ha convertido en uno de los medios de transporte preferidos para moverse en estas vacaciones, pese al encarecimiento de la gasolina en las últimas semanas.

Pese a la rebaja del 10% del IVA de los carburantes aplicada por el Gobierno central, el precio de la gasolina y el diésel está en niveles casi de récord. Especialmente, el gasóleo, cuya tarifa se sitúa en torno a los 1,75 euros por litro. Durante esta crisis, causada por la guerra de Irán, se llegaron a superar los 2 euros por litro. La gasolina, por su parte, se encuentra entre los 1,65 y 1,72 euros por litro.

No obstante, esta subida de los precios no ha disuadido a los españoles, que han viajado durante estos días, especialmente el pasado viernes y sábado, cuando dio comienzo la denominada Operación Salida de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y es que la DGT prevé que, durante los próximos días, se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera. La campaña constará de dos fases. La primera de ella arrancó a las 15.00 horas de este viernes y estará vigente hasta el domingo a las 00.00 horas. En este periodo se prevén 4,3 millones de desplazamientos. Tráfico recuerda que Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes". Por un lado, la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar cualquier emergencia y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011. La multa por no usar la baliza v-16 en caso de avería es de 80 euros.

Pero más allá del uso de este dispositivo, que tantos titulares ha copado en los últimos meses, hay que tener en cuenta otra sanción que suele olvidarse hasta que ya es demasiado tarde. Y es que esta Semana Santa es un momento en el que muchos conductores noveles aprovechan el gran festivo para aprovechar su recién estrenado permiso de conducir y poder desplazarse con libertad. Eso sí, la DGT recuerda que es importante llevar con ellos y bien señalizada en la parte trasera la v-13 o, lo que es lo mismo, el distintivo con la 'L' mayúscula blanca sobre fondo verde que indica que el conductor de ese vehículo es novel. No llevar la placa "L" (señal V-13) siendo conductor novel (primer año de carné) conlleva una multa de 100 euros (infracción leve), sin retirada de puntos. Es obligatorio colocarla en la parte trasera izquierda del coche. También multan por llevarla si ya pasó el año de antigüedad