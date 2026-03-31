La baliza V-16 ya es historia: la otra luz de emergencia obligatoria que está vigilando ahora la Guardia Civil

Desde el 1 de enero, un nuevo dispositivo de advertencia para casos de avería o accidente es obligatorio para todos los conductores españoles. Se trata de la baliza de emergencia V-16 y es una de las prioridades de la Guardia Civil para esta Semana Santa, en la que se prevén más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de toda España. Será, de hecho, la mayor movilización de coches desde que la baliza V-16 está en funcionamiento.

No llevarla en el vehículo o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, la misma que para los antiguos triángulos. En los panales de la DGT se leen estos días con frecuencia: "Baliza V-16 obligatoria". Pero más allá de eso, que es de sobra conocido desde principios de año por lo polémico que resultó su implantación, la Guardia Civil está vigilando también otras luces de emergencia que todo conductor no debe olvidarse de activar.

Luces de emergencia

Los intermitentes son fundamentales para la seguridad vial. Su uso correcto evita choques, accidentes y atropellos. Sin embargo, ¿sabemos usarlos correctamente? Según advierte la Dirección General de Tráfico (DGT), no siempre. Y no usarlos cómo y cuándo se debe puede acarrear multas de hasta 200 euros. En caso de averías o accidente es necesario activar los cuatro intermitentes, algo que con la nueva baliza V-16 está empezando a olvidarse.

“Con independencia de que es obligatorio señalizar las maniobras, es muy importante usar los indicadores de dirección cuando conducimos. Las advertencias ópticas son el principal medio para comunicarnos con el usuario de la vía. Sin ellos, la convivencia es complicada”, explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT.

Según el informe “Observatorio sobre el comportamiento de los conductores 2022”, elaborado por Autopistas, “solamente el 33% de los vehículos ligeros señaliza la maniobra de adelantamiento y el regreso al carril de origen”, algo que no ocurre con tanta frecuencia con los de vehículos pesados, cuyos conductores son “más rigurosos”.

Cuándo hay que utilizarlos

Pero, ¿en qué otras situaciones hay que utilizar los intermitentes? Según recoge el artículo 109 del Reglamento General de Circulación, “el conductor debe advertir mediante señales ópticas toda maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable. Tales advertencias ópticas se efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, y, si son luminosas, permanecerán en funcionamiento hasta que termine aquella”.

En el segundo punto, el Reglamento General de Circulación habla lo que hay que hacer en situaciones de atasco: “La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos por las circunstancias del tráfico, deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos”.

Posibles sanciones

Es decir, no se deben utilizar los cuatro intermitentes o "warning", algo que la mayoría de conductores desconocen. En todo caso, se contempla su uso una vez que el vehículo está parado, no durante la deceleración. Usar las luces de emergencia cuando no se debe puede conllevar sanciones de 200 euros.

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir y con cuantías aún mucho mayores. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), hay que llevar también el chaleco reflectante en toda emergencia. Carecer de él o no ponerlo en caso de avería puede acarrear una sanción de entre 80 y 200 euros.