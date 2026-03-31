Multado con 200 euros un conductor de coche eléctrico por el gesto que llevó a cabo al parar a cargar el coche: la Guardia civil extrema la vigilancia en Semana Santa y al alza

Tres de cada cuatro conductores utilizarán su coche eléctrico para viajar en Semana Santa, en un contexto marcado por el aumento del precio de los combustibles, según el II Observatorio de Movilidad de Zunder.

Esta tendencia se da en un momento en el que, según el mismo observatorio, hasta un 85% de los encuestados confirma que utiliza su vehículo eléctrico de forma mixta, tanto en trayectos urbanos como interurbanos y tan solo el 6% lo reserva para la ciudad, rompiendo con el mito de que el eléctrico solo es para los desplazamientos cortos.

Así, el perfil del conductor eléctrico en España está evolucionando hacia un uso completo del vehículo, sin limitaciones por tipo de trayecto. Este cambio se refleja también en los kilómetros recorridos. El 43% de los conductores realiza entre 10.000 y 20.000 kilómetros al año, mientras que el 49% supera los 20.000 kilómetros. El 68% de los encuestados ha tenido en cuenta la disponibilidad de puntos de carga a la hora de elegir su destino y para un 27% este factor ha sido determinante. Para el 32% restante, la infraestructura ya no representa una preocupación, lo que refleja un grado de desarrollo que permite afrontar desplazamientos de larga distancia con total normalidad, sin que suponga un problema.

En cuanto al tipo de vehículo, el SUV es el más habitual entre los encuestados, con el 61%, frente al 41% del turismo ligero. Estos modelos combinan baterías de mayor capacidad con compatibilidad para potencias de carga más elevadas.

El 91% de los conductores planifica la ruta antes de salir. El 59% lo hace siempre para viajar con mayor tranquilidad y el 32% cuando no conoce el trayecto. Esta planificación responde a la necesidad de reducir la incertidumbre y se consolida como un nuevo hábito de conducción.

"La movilidad eléctrica ya es una realidad y los datos de esta Semana Santa lo confirman. Tres de cada cuatro conductores van a viajar por carretera con su vehículo eléctrico, lo que demuestra que la confianza en el vehículo y en la infraestructura está más consolidada que nunca", afirma Daniel Pérez, consejero delegado y cofundador de Zunder.

El coche eléctrico supone para los conductores unr espiro dado el encarecimiento del precio del combustible estos días. Eso sí, los usuarios de este tipo de vehículos deben etenr en cuenta que existe una sanción que muchos pasan por alto: no estacionar en las zonas de recarga. Las multas relacionadas con coches eléctricos en España suelen ser de 200 euros. Las sanciones más comunes incluyen estacionar en plazas de recarga sin cargar (incluso siendo eléctrico), el icing (coche de combustión aparcado en plaza de carga), quedarse sin batería y obstaculizar el tráfico, o cargar de forma insegura (lanzar un cable desde una ventana). Y es que estacionar en una plaza reservada para recarga sin utilizar la manguera se considera infracción grave, con 200 euros de multa.