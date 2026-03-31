Multado con 200 euros por su mala actuación en un control: la equivocada respuesta después de que la Guardia Civil extreme la vigilancia en Semana Santa

El momento que millones de españoles estaban esperando por fin ha llegado: ya están aquí las vacaciones de Semana Santa. Por ello, son muchos los que han decidido abandonar la rutina del hogar y del día a día para desconectar durante el festivo en otroa ciudad, la playa, la montaña o el pueblo.

Para ello, el coche se ha convertido en uno de los indispensables para viajar, pese al encarecimiento de la gasolina. La gran operación de Tráfico de la Semana Santa ya está en marcha. Hasta el próximo lunes 6 de abril, la DGT prevé que se produzcan más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de España. Son, por tanto, días de mayor riesgo al volante y, por ello, la Guardia Civil pondrá todos sus medios humanos y técnicos (desde radares hasta drones) para controlar que todas las medidas de seguridad se están cumpliendo. Entre ellas, siendo la más novedosa, está la nueva la baliza V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar cualquier incidencia en la vía, ya sea una avería o un accidente. La sanción por colocar este dispositivo en el capó en caso de avería en una vía interurbana asciende a los 80 euros.

De hecho, en los días previos a la operación salida, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado a los conductores que deben llevar este dispositivo en su coche y lo ha hecho a través de los diversos paneles informativos que se extienden por las principales carreteras del país.

Uno de los 'vigilantes' que velará por la seguridad de los conductores durante esta operación salida será el Pegasus, los 'ojos' implacables de la DGT desde el cielo. Conducir a velocidad excesiva, usar el móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad o consultar papeles dentro del vehículo. Ninguna de estas conductas irregulares escapa al control de la Unidad de Medios Aéreos (UMA). Cada día realizan de forma habitual. 365 días al año, también en autopistas de peaje

La Guardia Civil también vigilará que los vehículos circulen en regla, es decir, con la ITV al día y ninguna incidencia que suponga un peligro para los demás usuarios y para el propio conductor. Para ello, cuentan con dispositivos móviles para el control de la velocidad e incluso controles esporádicos de alcohol, ITV, etc.

Debes saber que darse a la fuga en un control policial en España conlleva sanciones graves, generalmente una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné por desobedecer las señales de los agentes. Sin embargo, si la fuga implica riesgo o desobediencia grave, puede considerarse un delito penal, resultando en penas de prisión de 3 meses a 1 año.