Multado con 200 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no contar con el resto del equipamiento obligatorio: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa
El código de circulación es muy estricto con estas medidas
A pesar de que la baliza V-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles desde el pasado 1 de enero, no es el único equipamiento obligatorio que tenemos que llevar en el coche. No tenerlo puede llevar una multa de 200 euros y atento porque la Guardia Civil extrema la vigilancia durante la campaña de Semana Santa.
Y es que una de las averías más frecuentes que podemos tener en la carretera es sufrir el pinchazo de una rueda. Para lidiar con esta situación es obligatorio llevar un sistema para solucionar un pinchazo en turismos y vehículos de hasta 3.500 kilos.
Eso sí, no tiene por qué ser específicamente una rueda de repuesto. En este caso, el conductor tiene varias modalidades que elegir. Así, puede tener una rueda completa, pero también una rueda de uso temporal, denominada habitualmente como "galleta". Por último, puedes elegir un kit antipinchazos.
Peso
Cada vez son más los conductores que se decantan por esta última opción, ya que las dos anteriores añaden peso al vehículo, además de quitar espacio en el maletero.
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