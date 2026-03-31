Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Multado con 200 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no contar con el resto del equipamiento obligatorio: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa

El código de circulación es muy estricto con estas medidas

Multado con 200 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no contar con el resto del equipamiento obligatorio: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa

Multado con 200 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no contar con el resto del equipamiento obligatorio: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa / Guardia Civil

Benito Domínguez

A pesar de que la baliza V-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles desde el pasado 1 de enero, no es el único equipamiento obligatorio que tenemos que llevar en el coche. No tenerlo puede llevar una multa de 200 euros y atento porque la Guardia Civil extrema la vigilancia durante la campaña de Semana Santa.

Y es que una de las averías más frecuentes que podemos tener en la carretera es sufrir el pinchazo de una rueda. Para lidiar con esta situación es obligatorio llevar un sistema para solucionar un pinchazo en turismos y vehículos de hasta 3.500 kilos.

Un control de tráfico.

Un control de tráfico. / Guardia Civil

Eso sí, no tiene por qué ser específicamente una rueda de repuesto. En este caso, el conductor tiene varias modalidades que elegir. Así, puede tener una rueda completa, pero también una rueda de uso temporal, denominada habitualmente como "galleta". Por último, puedes elegir un kit antipinchazos.

Noticias relacionadas y más

Peso

Cada vez son más los conductores que se decantan por esta última opción, ya que las dos anteriores añaden peso al vehículo, además de quitar espacio en el maletero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
  3. Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
  4. Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil vigila con lupa que lleves la v-19 actualizada en Semana Santa y por autovía
  5. Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
  6. Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
  7. Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
  8. Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie

Ya hay sentencia por el tiroteo de La Florida: imponen dos años a uno de los policías por lesiones psíquicas, cuando llegaron a acusarlo de homicidio

Ya hay sentencia por el tiroteo de La Florida: imponen dos años a uno de los policías por lesiones psíquicas, cuando llegaron a acusarlo de homicidio

El PP denuncia la aparición de un hundimiento en el aparcamiento del antigo Maracaibo, en la Pola

El PP denuncia la aparición de un hundimiento en el aparcamiento del antigo Maracaibo, en la Pola

La consejera Vanessa Gutiérrez, ante la protección de los hórreos: “Tamos énte un elementu que forma parte de la identidá asturiana, un iconu patrimonial que nos representa como comunidá”

La consejera Vanessa Gutiérrez, ante la protección de los hórreos: “Tamos énte un elementu que forma parte de la identidá asturiana, un iconu patrimonial que nos representa como comunidá”

Enzo Cazorla y Xavi Vicente se van de erasmus: jugarán el torneo del Ajax

Enzo Cazorla y Xavi Vicente se van de erasmus: jugarán el torneo del Ajax

El Sporting estudia profesionalizar el División de Honor: el club valora que los juveniles entrenen por la mañana en Mareo

El Sporting estudia profesionalizar el División de Honor: el club valora que los juveniles entrenen por la mañana en Mareo

Preocupación por el estado de salud de Amelia Bono tras sufrir un aparatoso accidente: "Me podría haber matado"

Preocupación por el estado de salud de Amelia Bono tras sufrir un aparatoso accidente: "Me podría haber matado"

Los entrenamientos en la carpa cubierta de El Llano comenzarán "a la vuelta de Semana Semana", confía el Patronato Deportivo

Los entrenamientos en la carpa cubierta de El Llano comenzarán "a la vuelta de Semana Semana", confía el Patronato Deportivo

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la tarjeta inteligente con la que nunca más perderás tu cartera o maleta: disponible en varios colores por solo 6,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la tarjeta inteligente con la que nunca más perderás tu cartera o maleta: disponible en varios colores por solo 6,95 euros
Tracking Pixel Contents