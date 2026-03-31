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Multado con 80 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no activarse la v-27: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa

Antes de coger el coche debemos de revisar que todo esté correcto

Multado con 80 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no activarse la v-27: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa

Multado con 80 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no activarse la v-27: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa / Guardia Civil

Benito Domínguez

La baliza v-16 conectada a la DGT es obligatoria en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, aunque tengas la baliza v-16, pueden multarte con 80 euros si no se activa la v-27. Y ten en cuenta que la Guardia Civil está extremando la vigilancia por la campaña de Semana Santa.

Y es que antes de coger el coche debemos de revisar que todo esté correcto. Como ocurre con la baliza v-16, que tiene que funcionar correctamente y, una vez encendida, tiene que poder enviar la señal v-27, que es la que da la DGT los datos de ubicación para que pueda alertarse a los demás conductores.

Un agente durante un control de Tráfico.

Un agente durante un control de Tráfico. / Guardia Civil

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya avisó de que los agentes de tráfico no van a hacer controles para ver si los conductores llevan la baliza v-16 con ellos, pero sí que multarán si un coche no la lleva encendida o no la lleva en su coche durante un accidente o una avería. Así que mucho cuidado con ello.

Las multas por no llevar encendida la baliza v-16 son de 80 euros, lo mismo que pasaba con los triángulos de emergencia que han sido sustituídos por la baliza v-16. Durante el año pasado solo se pusieron 400 multas por no tener los triángulos de emergencia y desde el ministerio de Interior se estima que se repitan esos datos durante este año por no llevar la baliza v-16.

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Multas

Como ocurre con otras multas, el pronto pago hace que la multa se reduzca a la mitad.

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